Avellino – Furto e rapina: 37enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 37enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo deve espiare la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per i reati di furto e rapina, commessi in Avellino e provincia.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.