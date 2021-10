POLVICA DI NOLA. Arriva il mercato infrasettimanale. Le istanze di adesione entro il 2 novembre

Un mercato rionale pronto ad accogliere tutte le categorie merceologiche che faranno richiesta.

Sul sito istituzionale del comune è stato infatti pubblicato l’avviso con i criteri di partecipazione e le istanze dovranno pervenire entro il 2 novembre tramite pec all’indirizzo comunenola@pec.comune.nola.na.it o tramite protocollo generale.

“Finalmente ci siamo – dichiara il consigliere delegato Vincenzo Iovino – un’opportunità non solo per i commercianti ma soprattutto per i cittadini a cui viene offerta la possibilità di usufruire dei vantaggi della fiera settimanale. Guardiamo alle frazioni con grande e vivo interesse, consapevoli della necessità di offrire continui servizi all’utenza”.

“Un lavoro frutto di grandi intese e sinergie – aggiunge l’assessore al ramo Elvira Caccavale che ha seguito l’iter – in un’area, come quella di Polvica, che necessita di azioni mirate tese a migliorare la qualità della vita e a potenziare il carattere attrattivo con un’offerta competitiva. È una fiera sperimentale in questa prima fase che, sono certa, avrà un ottimo riscontro”.

