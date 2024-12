Nuovo negozio di sigarette elettroniche a Milano: Svapo&basta Store in Corso Sempione

Uno store in centro città dedicato agli appassionati dello svapo

Per tutti gli svapatori del milanese, il nuovo negozio Svapo&basta Store in corso Sempione n.83 a Milano è un vero punto di riferimento per acquistare sigarette elettroniche, liquidi, aromi e nicotina tra scaffali super forniti e teche contenenti tutte le ultime uscite sul mercato a livello di hardware. Il personale del negozio a tinte gialle e nere è a completa disposizione per dare consigli su liquidi e device, sia per la scelta che per la preparazione e l’utilizzo. Per tale motivo può essere un’ottima tappa anche per i curiosi che stanno pensando di passare dal fumo di tabacco al vapore elettronico.

Svapo&basta Store: una ricca selezione di liquidi, aromi, basi neutre e nicotina

Il punto vendita milanese di Svapo&basta offre un ricco assortimento di sigarette elettroniche, kit, box, atomizzatori, puff usa e getta, oltre a cartucce, resistenze, pezzi di ricambio e accessori, compresi gli ultimi modelli dei brand più noti, come Kiwi e Elfbar. Per i vaper più esigenti, presente anche un corner dedicato agli atomizzatori rigenerabili ed altri dispositivi con funzionalità avanzate.

Lo store svolge anche la funzione di punto di ritiro con spese di spedizione gratuite per i prodotti acquistati online sull’e-commerce di Svapoebasta.com e di centro di raccolta per le sigarette elettroniche esaurite, con l’intento di ridurre la diffusione di rifiuti inquinanti e favorire il riciclo.

Perché scegliere Svapo&basta come negozio di fiducia

In tutta la zona di Milano città e dintorni, lo store di Svapo&basta rappresenta il luogo ideale per soddisfare esigenze e desideri di chi ha la passione per le sigarette elettroniche o semplicemente vuole conoscere e provare questi dispositivi.

Lo store propone solo prodotti selezionati e sicuri, assicura professionalità, competenza e un’assistenza completa nella scelta del prodotto ideale e nelle modalità di utilizzo, di manutenzione e di smaltimento. Oltre alla grande varietà di prodotti, Svapo&basta offre anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Come è fatta e come funziona una sigaretta elettronica

Da una decina di anni il settore delle sigarette elettroniche è in continuo sviluppo e oggi questi dispositivi sono considerati accessori di tendenza, non solo per soddisfare le esigenze di fumatori ed ex fumatori, ma anche come oggetto fashion .

Tecnicamente, le sigarette elettroniche sono concepite per sostituire le sigarette tradizionali e, conseguentemente, smettere di fumare. Sono alimentate da una batteria e dispongono di un serbatoio contenente un apposito liquido, dal quale si sviluppa un vapore inalabile e aromatizzato.

Le parti principali di una sigaretta elettronica sono due: l’atomizzatore, dove il liquido si trasforma in vapore generando una nuvoletta simile al fumo, e il box mod, ovvero il corpo stesso della sigaretta elettronica, al cui interno si trovano la batteria e il connettore che la collega all’atomizzatore.

A sua volta, l’atomizzatore è costituito da diversi elementi: il serbatoio per il liquido, la resistenza che lo porta alla temperatura ideale, un coperchio e un bocchino. La batteria può essere integrata al dispositivo, e quindi non sostituibile, oppure rimovibile, nella maggior parte dei casi è comunque ricaricabile, ad eccezione delle sigarette usa e getta che, una volta esaurite, non possono essere riutilizzate.

Per quanto riguarda il funzionamento, è piuttosto semplice: una volta che il dispositivo viene attivato, la batteria rilascia corrente elettrica e scalda la resistenza, la quale si trova a contatto con il liquido tramite un filtro in cotone: il calore emesso dalla resistenza scalda e vaporizza tale liquido e crea la nuvola di vapore tipica dello svapo.

La potenza del dispositivo deve essere impostata proporzionalmente alla resistenza: le sigarette elettroniche più semplici e non rigenerabili sono preimpostate, ma gli utenti più esperti spesso costruiscono da sé le resistenze e il filtro con filo apposito e cotone organico, in questo caso di parla di sigarette elettroniche rigenerabili, poiché consentono di sostituire i componenti e di essere utilizzate per lungo tempo.

Scegliere il modello di sigaretta elettronica più adatto

La scelta della sigaretta elettronica ideale dipende dalle abitudini, dall’esperienza e dalle preferenze personali. In genere si consiglia di iniziare con un modello molto semplice e leggero: per i principianti, il mercato offre anche degli starter kit costituiti da batteria e atomizzatore separati. Anche i modelli pod mod sono ideali per chi ancora non conosce perfettamente le sigarette elettroniche, in quanto pratici, comodi e dotati di una cartuccia con resistenza integrata che può essere facilmente sostituita.