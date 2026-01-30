NON È PIÙ. Quadrelle, lutto Anna Capriglione

Si è spenta all’età di 84 anni Anna Capriglione, vedova di Pasquale Vittoria, conosciuta e ricordata da tutti come “Nina ’a Bacchettina”. Una figura benvoluta e stimata, legata da sempre alla sua famiglia e alla comunità, che oggi ne piange la scomparsa.

A darne il triste annuncio sono i figli Angela e Domenico, il genero Cristian, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di una madre e nonna affettuosa, punto di riferimento e presenza costante nella vita familiare.

I funerali si terranno oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 15.30, con partenza dalla casa dell’estinta in via Gramsci 9. La Santa Messa esequiale sarà celebrata presso la Parrocchia di Maria Santissima del Carmine e San Liberatore, a Mugnano del Cardinale. Al termine del rito religioso, la famiglia saluterà la cara Anna direttamente in chiesa.

Nel rispetto della volontà dei familiari, si dispensa dai fiori.

Alla famiglia Capriglione–Vittoria giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza di quanti hanno conosciuto e voluto bene ad Anna, il cui ricordo resterà vivo nel cuore di chi l’ha amata.