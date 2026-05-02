Mugnano del Cardinale, l’amministrazione ringrazia Domenico “Ninuccio” Bianco: impegno a 360 gradi per la comunità

MUGNANO DEL CARDINALE – Ci sono figure che, con il lavoro quotidiano e la presenza costante, diventano punti di riferimento autentici per un’intera comunità. L’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale intende esprimere un sentito ringraziamento a Domenico Bianco, per tutti “Ninuccio”, per l’impegno concreto e continuo al servizio del paese.

All’interno dell’amministrazione, Ninuccio si distingue per la sua capacità di affrontare e risolvere problemi in prima persona, senza mai sottrarsi. Sempre presente, sempre disponibile, rappresenta un esempio di operatività e senso pratico, qualità che lo rendono una figura preziosa per la comunità.

La sua esperienza come falegname gli ha permesso di sviluppare una visione completa dei lavori e delle necessità del territorio. Un sapere concreto, fatto di competenze manuali e conoscenza diretta, che oggi mette al servizio della collettività, intervenendo con attenzione e capacità in molteplici situazioni.

Non è solo una questione di ruolo, ma di approccio: Ninuccio è uno di quelli che si rimbocca le maniche, che ascolta, che agisce. Un impegno a 360 gradi, 365 giorni all’anno, sempre al fianco dei cittadini, pronto a dare risposte e a contribuire al buon funzionamento del paese.

A fronte di qualche voce infondata che, talvolta, prova a mettere in discussione questo impegno sostenendo presunti interessi personali o addirittura compensi, è giusto ribadire con chiarezza che il suo operato nasce esclusivamente da una sana passione e da un forte senso di appartenenza. Un impegno autentico, portato avanti con amore verso il proprio paese, lontano da qualsiasi logica diversa dal bene della comunità.

Particolarmente significativo è anche il suo rapporto con i giovani impegnati nel servizio civile, per i quali rappresenta una guida concreta. Con il suo esempio quotidiano, trasmette valori fondamentali come il rispetto, il lavoro e il senso di responsabilità, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Un modo di operare semplice ma efficace, che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini e contribuisce alla crescita della comunità di Mugnano del Cardinale.

La dedica dell’Amministrazione Comunale

A Domenico “Ninuccio” Bianco, per la dedizione, la disponibilità e l’impegno costante al servizio della nostra comunità.

Per essere ogni giorno un punto di riferimento, per i cittadini e per i più giovani.

Grazie per ciò che fai, con passione e senso di responsabilità, per Mugnano del Cardinale.