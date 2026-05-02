Tradita dal marito, si vendica nel sonno mutilandolo: choc ad Angri

ANGRI – Un gesto estremo, maturato nel silenzio di una casa e sfociato in una violenza che ha lasciato senza parole un’intera comunità. Una donna di 35 anni è stata arrestata con l’accusa di aver aggredito il marito mentre dormiva, provocandogli gravissime lesioni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla base dell’episodio ci sarebbero tensioni familiari e il sospetto di un tradimento. La donna, sopraffatta dalla gelosia, avrebbe colpito il marito nel sonno, arrivando a mutilarlo agli organi genitali.

L’uomo, 41 anni, originario del Bangladesh, è riuscito a uscire dall’abitazione di via Zurlo, ad Angri, chiedendo aiuto nonostante il dolore. Immediato l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno bloccato e arrestato la donna.

La coppia viveva ad Angri da pochi mesi, dopo essersi trasferita da Sant’Antonio Abate, e secondo le prime informazioni attraversava un periodo di crisi.

Il 41enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari. Le sue condizioni restano serie.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità.