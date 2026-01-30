Irpinia in lutto: infarto fulminante, muore Michelangelo Ciarcia

La politica irpina è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Michelangelo Ciarcia, già presidente di Alto Calore Servizi e figura di riferimento del Partito Democratico in provincia di Avellino. Ciarcia è stato stroncato da un infarto fulminante nella sua abitazione di Venticano.

Inutili i tentativi di soccorso: l’uomo si è accasciato improvvisamente e per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sotto shock l’intero mondo politico e istituzionale dell’Irpinia.

Nel 2020 Michelangelo Ciarcia era stato candidato alle elezioni regionali nella lista del Pd, ottenendo un risultato significativo e confermando un forte radicamento sul territorio. Una carriera politica costruita negli anni con impegno amministrativo e presenza costante nelle dinamiche locali.

A seguito della tragedia, è stata rinviata la riunione della segreteria provinciale del Partito Democratico prevista in mattinata, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche il segretario regionale campano Piero De Luca.

Messaggi di cordoglio stanno arrivando da tutta la provincia di Avellino, a testimonianza del segno profondo lasciato da Ciarcia nella vita pubblica e politica del territorio.