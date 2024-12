Nola 1925 vince il primo round di Coppa Italia: battuta la Sessana 2-1

Il Nola 1925, guidato da mister Karel Zeman, ha conquistato la vittoria nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti, superando la Sessana per 2-1 allo Sporting. Un risultato importante che lascia i bianconeri in vantaggio in vista del ritorno l’8 gennaio a Sessa Aurunca, ma con margini di miglioramento evidenti, come sottolineato dallo stesso tecnico a fine gara.

La partita

Nonostante alcune assenze importanti – Vitolo, Dell’Orfanello, Caccavallo e Costanzo – mister Zeman ha optato per una formazione con Alcolino tra i pali e Chianese come “falso nueve”, arretrando Biason in difesa. Il primo tempo, però, non ha regalato grandi emozioni, con il Nola che ha mantenuto il controllo del gioco senza riuscire a sbloccare il risultato.

La svolta è arrivata nella ripresa. Al 61’, un’azione sulla sinistra orchestrata da Varsi ha portato Melillo a servire Filosa, che ha finalizzato al centro con precisione. Appena quattro minuti dopo, Filosa ha raddoppiato, questa volta su un cross perfetto dalla destra di Cacciatore, firmando la sua doppietta personale.

Il Nola ha avuto altre occasioni per incrementare il vantaggio, ma sia Filosa che Varsi non sono riusciti a concretizzare. Al 71’, la Sessana ha accorciato le distanze con Pisani Jr., approfittando di un errore della difesa nolana. Nonostante gli sforzi finali, i bianconeri non sono riusciti a segnare il terzo gol, chiudendo il match sul 2-1.

Le dichiarazioni di mister Zeman

Nonostante il risultato favorevole, il tecnico Karel Zeman non è pienamente soddisfatto della prestazione della sua squadra:

«Non è stata una bella partita e per questo mi scuso. Mi aspetto di più dai miei ragazzi, soprattutto sotto il profilo del divertimento che dovremmo offrire ai tifosi. È vero che abbiamo vinto, ma dobbiamo lavorare per migliorare la condizione e la continuità. Non possiamo permetterci di accontentarci, come accaduto oggi dopo il 2-0. Questo atteggiamento non va bene».

Le parole di Giovanni Filosa

Protagonista del match con una doppietta, Filosa ha messo subito da parte i festeggiamenti:

«È stato bello tornare al gol, ma la nostra testa è già alla prossima partita e al ritorno di Coppa. Vincere oggi era fondamentale, soprattutto per la società e i tifosi, che ringrazio per il loro supporto. Siamo solo a metà strada, ora dobbiamo continuare a lavorare e dare il massimo».

Il tabellino

Reti : Filosa 61′, 65′ (N), Pisani V. Jr 71′ (S)

: Filosa 61′, 65′ (N), Pisani V. Jr 71′ (S) Nola 1925 : Alcolino, Caropreso (st Papa), Cacciatore, Biason, Pepe, Cozzolino, Melillo, Castagna, Varsi, Chianese (st Liccardi), Filosa. A disposizione: Angarelli, Pellino, Cavallini, Pagano, De Luca, Indiano, Setaro. Allenatore: Karel Zeman.

: Alcolino, Caropreso (st Papa), Cacciatore, Biason, Pepe, Cozzolino, Melillo, Castagna, Varsi, Chianese (st Liccardi), Filosa. A disposizione: Angarelli, Pellino, Cavallini, Pagano, De Luca, Indiano, Setaro. Allenatore: Karel Zeman. Sessana : Scolavino, Esposito S. (st Del Giudice), Pollio, Cavaliere, Esposito V., Viglietti, Panaro, Borrelli (st Verde), Pisani V. (st Pisani V. Jr), Simonetti (st Calone), Di Martino (st D’Abronzo). A disposizione: Marra, Brasiello, De Marzo, Signorelli. Allenatore: Antonio De Stefano.

: Scolavino, Esposito S. (st Del Giudice), Pollio, Cavaliere, Esposito V., Viglietti, Panaro, Borrelli (st Verde), Pisani V. (st Pisani V. Jr), Simonetti (st Calone), Di Martino (st D’Abronzo). A disposizione: Marra, Brasiello, De Marzo, Signorelli. Allenatore: Antonio De Stefano. Arbitro : Ruggiero di Salerno (assistenti Maffia di Agropoli e Gaeta di Nocera Inferiore).

: Ruggiero di Salerno (assistenti Maffia di Agropoli e Gaeta di Nocera Inferiore). Note: ammoniti Biason (Nola), Verde (Sessana).

Il ritorno si preannuncia combattuto, con il Nola chiamato a mantenere il vantaggio per conquistare la finale.