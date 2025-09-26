100 DI QUESTI GIORNI. Buon Compleanno ad Anna Morelli di Avella

Oggi ad Avella si festeggia il compleanno di Anna Morelli, una donna speciale che con la sua presenza illumina la vita di chi le sta accanto.

Il marito Vincenzo, con parole colme d’amore, le dedica un pensiero che tocca il cuore:

“Non passa giorno in cui non penso a te. Amarti è un privilegio, essere amato da te è un sogno che si è avverato.”

Un messaggio che racchiude la forza di un legame autentico, fatto di complicità, rispetto e infinito affetto.

In questo giorno speciale, l’augurio è che ogni sorriso di Anna possa brillare come sempre, portando gioia a chi ha la fortuna di conoscerla.

Buon compleanno Anna, da tuo marito Vincenzo e da tutti coloro che ti vogliono bene!