MUGNANO DEL CARDINALE. Camion carico di sabbia fuori strada sulla Statale 7bis: conducente ferito

MUGNANO DEL CARDINALE – Incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, lungo la strada statale 7bis, nel tratto in discesa da Monteforte Irpino verso Mugnano del Cardinale.

Intorno alle ore 11:45, un camion carico di sabbia, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori dalla carreggiata finendo nella cunetta laterale poco prima dell’ingresso nel territorio di Mugnano.

Nell’impatto, il conducente ha riportato traumi a seguito del violento urto. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Il mezzo pesante, rimasto fuori strada, dovrà essere messo in sicurezza e rimosso.

Sono in corso le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.