Maltempo in Irpinia: pioggia intensa, nebbia fitta e neve in arrivo in montagna

AVELLINO – Dalla mezzanotte di ieri sono caduti 27.8 millimetri di pioggia secondo i dati registrati dall’Osservatorio. Le precipitazioni, come mostrano le immagini strumentali, sono state accompagnate da una fitta nebbia che per tutta la notte e le prime ore del mattino ha ridotto sensibilmente la visibilità.

La temperatura attuale è di 5.8°C.

Il bollettino meteorologico è stato emesso alle 22:40 del 20 novembre 2025.

La situazione

L’Irpinia è interessata da una perturbazione attiva che sta determinando piogge diffuse su gran parte del territorio. Il maltempo continuerà a insistere anche nelle prossime ore, con nubi compatte e precipitazioni che, secondo le previsioni, proseguiranno almeno fino a sabato.

Le previsioni per oggi – Venerdì 21 novembre 2025

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di cielo molto nuvoloso con piogge frequenti.

Sono previste:

• Precipitazioni diffuse, più probabili nelle prime ore del mattino e poi nuovamente in serata

• Possibilità, a fine giornata, di rovesci o temporali

• Locali grandinate nei settori più esposti

• In montagna, nevicate dai 1400-1500 metri

Le temperature saranno in calo, mentre i venti soffieranno deboli o moderati: inizialmente da ponente, in successiva rotazione dai quadranti meridionali.

Tendenza

Il quadro meteorologico resterà instabile anche nelle prossime 48 ore, con ulteriore flusso umido e possibilità di nuovi fenomeni significativi.