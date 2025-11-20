Muore schiacciato da un arco in cemento: tragedia sulla Provinciale nel Casertano

Dramma nel pomeriggio lungo la Provinciale 335, nel tratto che collega Marcianise a Maddaloni, dove un autotrasportatore ha perso la vita in un incidente tanto improvviso quanto devastante.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente stava trasportando un pesante arco prefabbricato in cemento armato quando, dopo una brusca frenata, la struttura si sarebbe spostata dal pianale del tir, sfondando la cabina di guida e colpendo mortalmente l’uomo.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Caserta insieme al distaccamento di Marcianise, la polizia municipale e i sanitari del 118. I pompieri hanno lavorato diversi minuti per liberare il corpo dalle lamiere, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l’autotrasportatore non c’era ormai più nulla da fare.

L’area è stata messa in sicurezza e gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e capire cosa abbia provocato lo spostamento della trave in cemento.