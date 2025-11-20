Nola, si apre una voragine in piazza Geremia Trinchese: chiusa via G. Bruno. Area al buio e traffico deviato

NOLA – Ultim’ora. Una vasta voragine si è aperta nel pomeriggio in piazza Geremia Trinchese, causando la chiusura immediata di via G. Bruno, a partire dall’arco e dal tratto che conduce verso via Anfiteatro Laterizio.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza dalle autorità per evitare rischi ai residenti e agli automobilisti. Attualmente l’intera area risulta al buio, probabilmente a causa di un guasto ai sottoservizi provocato dallo sprofondamento.

Sul posto tecnici comunali, vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche per comprendere l’origine della voragine e valutare la stabilità del manto stradale.

Il traffico è stato deviato e si invita la cittadinanza a procedere con la massima prudenza e a evitare la zona fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.