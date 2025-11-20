Nola, si apre una voragine in piazza Geremia Trinchese: chiusa via G. Bruno. Area al buio e traffico deviato

21/11/2025 binews.it ATTUALITA', CRONACA, EVIDENZA, NOLANO 0

Nola, si apre una voragine in piazza Geremia Trinchese: chiusa via G. Bruno. Area al buio e traffico deviato

NOLA – Ultim’ora. Una vasta voragine si è aperta nel pomeriggio in piazza Geremia Trinchese, causando la chiusura immediata di via G. Bruno, a partire dall’arco e dal tratto che conduce verso via Anfiteatro Laterizio.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza dalle autorità per evitare rischi ai residenti e agli automobilisti. Attualmente l’intera area risulta al buio, probabilmente a causa di un guasto ai sottoservizi provocato dallo sprofondamento.

Sul posto tecnici comunali, vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche per comprendere l’origine della voragine e valutare la stabilità del manto stradale.

Il traffico è stato deviato e si invita la cittadinanza a procedere con la massima prudenza e a evitare la zona fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Fonte: Nonsolonola.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nola, si apre una voragine in piazza Geremia Trinchese: chiusa via G. Bruno. Area al buio e traffico deviato Nola, si apre una voragine in piazza Geremia Trinchese: chiusa via G. Bruno. Area al buio e traffico deviato Nola, si apre una voragine in piazza Geremia Trinchese: chiusa via G. Bruno. Area al buio e traffico deviato Nola, si apre una voragine in piazza Geremia Trinchese: chiusa via G. Bruno. Area al buio e traffico deviato