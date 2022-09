LO SCRITTORE LUCA TRAPANESE A CAPOSELE OSPITE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

La Pubblica Assistenza di Caposele ospita lo scrittore e assessore al Comune di Napoli Luca Trapanese. All’incontro parteciperanno- introdotti dalla presidente Concetta Mattia- il sindaco di Caposele Lorenzo Melillo, il presidente del Consorzio dei Servizi Sociali di Lioni Luigi D’Angelis, il presidente Anpas Campania Prospero Violante, e i referenti delle associazioni del territorio.

#Vistupiremocondifettispeciali è l’hashtag che ha assunto il valore dello slogan promosso dallo scrittore, noto al pubblico nazionale per la battaglia sull’adozione di una bimba “speciale” Alba, in

quanto uomo e papà adottivo single.

Particolarmente acceso è il suo confronto di queste ore con la candidata del centro destra Giorgia Meloni, con cui lo scrittore e assessore comunale sta avendo uno scambio epistolare attraverso i media.

L’appuntamento di Caposele offre la possibilità di un confronto su un ricco ventaglio di tematiche,

dalla genitorialità alle adozioni da parte dei single, dai bisogni educativi dei bimbi speciali alla necessità di adeguare i parametri di legge alle innovazioni e ai progressi culturali in tema di figli e

famiglie.