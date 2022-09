QUINDICI (AV). La Madonna portata in processione “perde” la corona. I fedeli:”un presagio?”

Oggi festa a Quindici dopo due anni di stop, a causa della pandemia, ritornava la processione della Madonna nera per le strade del paese nel giorno a lei dedicato. Tanti i fedeli che partecipavano alle processione devoti di Maria. Durante il percorso la corona che era poggiata sulla testa della statua di è staccata cadendo a terra. Smarrimento da parte di alcuni fedeli che hanno visto in questo accadimento una sorta di presagio e non semplice incidente di percorso che può capitare. Don Cucca, parroco de paese sul punto afferma: “E fu così che la Madonna perse la corona e si ritiróin chiesa a capo scoperto! Cari fedeli non leggiamo l’avvenimento come un triste presagio. Al massimo può essere interpretato come segno imprescindibile della regalità di Gesù, di cui la regalità di Maria è solo un riflesso! O forse Maria ha voluto inviare un segnale chiaro a chi, tra i cullatori, dimentica di essere sotto una sacra effige! Maria sa come parlarci”.