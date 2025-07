“La metà luminosa”: racconti tra dubbio, consapevolezza e resistenza interiore. Il debutto narrativo di Romano Pescione.

Avella (AV) – Sette capitoli, sette itinerari esistenziali. In “La metà luminosa”, Romano Pescione – autore avellano qpal suo esordio letterario – disegna con finezza le traiettorie di personaggi alle prese con il proprio bivio interiore, spinti a comprendere ciò che, nelle proprie esistenze, può essere trasformato e ciò che deve essere accolto nella sua irriducibile alterità. Le storie, indipendenti ma connesse sottotraccia, convergono attorno ad un nucleo comune.

I protagonisti si muovono tra crisi personali e piccoli atti di resistenza, alla ricerca della propria “metà luminosa” o nel tentativo di preservarla: rifiutando il cinismo scelgono, nei propri limiti, di vivere con consapevolezza le proprie vite. Nessuno, Ines, Leonid, Antoine, Minosse, Rike, Yukio, Anno e Jeffrey sono eroi fragili ma lucidi, figure in cui si riflette un invito a non abdicare all’umanità.

Scrittore per attitudine meditativa, non per mestiere, Romano Pescione, ingegnere meccanico, indaga la scrittura come strumento di messa a fuoco della sua quotidianità, apprezzandone la natura generatrice di mondi e di possibilità. “Scrivendo d’altro, tento di focalizzare il mio presente”, afferma l’autore. Un’opera per chi sa riconoscere nel dubbio un gesto di apertura, non un inciampo. Una raccolta che parla a chi ancora crede nella dignità del pensiero lento.

“La metà luminosa” è disponibile su planetbookeditrice.it, amazon.it, ibs.it, lafeltrinelli.it, mondadoristore.it e altre principali piattaforme di vendita online.