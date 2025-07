Forino (Av): Giornata Storica per la cittadina irpina Papa Leone XIV Benedice la Fiaccola di San Nicola accesa dai Gemelli D’Amore

Giornata storica per la Città di Forino oggi presente in Piazza San Pietro Città del Vaticano per la Partenza della 37 ma Fiaccolata in onore del patrono San Nicola organizzata dalla Libertas . Al seguito dei Tedofori, tanti cittadini forinesi ,tra cui il Comitato Festeggiamenti partiti da Forino quando ancora era notte fonda.

Una notte che si è rischiarata come una favilla visto che da un permesso del tutto speciale concesso dalla Segreteria Vaticana, proprio sul gong a Padre Marco Masi , Parroco della comunità Irpinia, la Santa Fiaccola , già Santa visto che nel 1987 fu benedetta dall’ allora Giovanni Paolo II , dopo ben 37 anni un altro Papa ha omaggiato Forino di tanta Grazia benedicendola .Ed infatti Padre Marco accompagnato da Carmine Urti giovane Forinese pronto ad intraprendere gli studi ecclesiastici ha raccolto la benedizione di Sua Santità. Ma un altro tassello che ha ancora dell’ incredibile : come nel 1987 con Papa Giovanni Paolo II la Fiaccola è stata accesa alla presenza di persone della stessa famiglia, in tal caso la famiglia D’ Amore. In quel caso fu Giovanni D’ Amore ad aver avuto cotanto privilegio ed oggi come in alchimia un Secondo Papa , Papa Leone XIV ha riconsegnato il testimone , stavolta tra le mani dei suoi figli Gemelli Gaetano e Marialuisa D’ Amore.

Giornata storica che entrerà a fare parte della Storia Forinese. Daniele Biondi