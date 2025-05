Il Tenente Maurizio Sorice va in pensione: conclude la sua carriera alla guida della Polizia Municipale di Sperone

Sperone (AV) — Dopo anni di servizio dedicato alla comunità, il Tenente Maurizio Sorice, Comandante della Polizia Municipale di Sperone, conclude ufficialmente oggi il suo percorso lavorativo e va in pensione.

Figura molto conosciuta e stimata in paese, il Tenente Sorice ha rappresentato per lungo tempo un vero e proprio punto di riferimento sia per i cittadini che per le istituzioni locali. Nel corso della sua carriera si è distinto per la sua professionalità, per il senso del dovere e per l’approccio sempre equilibrato e rispettoso nei confronti della cittadinanza.

Con il suo lavoro quotidiano ha saputo coniugare il rispetto delle regole con la capacità di ascoltare e dialogare con le persone, contribuendo a costruire un rapporto di fiducia tra la Polizia Municipale e la popolazione.

Numerosi sono i messaggi di stima e gratitudine che in queste ore stanno arrivando da parte di amministratori, colleghi e semplici cittadini, a testimonianza dell’affetto e del riconoscimento verso chi ha servito la comunità con dedizione e senso civico.

Il pensionamento del Tenente Sorice segna la conclusione di una lunga e apprezzata esperienza professionale, ma il suo esempio continuerà a essere un punto di riferimento per tutti coloro che operano al servizio della collettività.

A lui vanno i migliori auguri per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni nella nuova fase della vita che oggi si apre.