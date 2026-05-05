GROTTAMINARDA PRESENTE AL COMPLETAMENTO DELLA PERFORAZIONE DELLA GALLERIA ROCCHETTA

Il Sindaco di Gottaminarda, Marcantonio Spera, e l’Assessore delegato ai Trasporti, Marisa Graziano, hanno preso parte questa mattina, ad Apice, alla cerimonia per la perforazione dell’ultimo diaframma della Galleria “Rocchetta”, della tratta Apice–Hirpinia, snodo fondamentale della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.

«Essere presenti nel punto di congiunzione tra i due fronti di scavo, vedere la TBM, questa gigantesca talpa, sbucare tra i fumi tricolore e le grida di gioia di operai, tecnici ed amministratori, è stata un’emozione intensa – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – È stata davvero una gioia immensa partecipare a questa grande giornata insieme al sindaco di Apice Angelo Pepe, a dirigenti, tecnici e maestranze di RFI e Webuild. Una grande festa per una giornata storica».

«Oggi l’Irpinia e Grottaminarda sono un passo più vicine all’Italia – aggiunge l’Assessore Marisa Graziano – lo scavo della Galleria Rocchetta, è ufficialmente completato, oltre 6 km di tunnel per collegare la nuova stazione Hirpinia; i lavori procedono in linea con gli obiettivi del PNRR e presto il nostro territorio sarà ancor più baricentrico: dalla stazione Hirpinia basteranno circa 50 minuti per raggiungere Napoli e poco più di un’ora per arrivare a Bari. Da Assessore ai Trasporti, con a capo il Sindaco e con l’intera Amministrazione, vigileremo affinché questa grande opera si traduca in benefici concreti per i nostri concittadini: collegamenti efficienti con la stazione Hirpinia, servizi adeguati e nuove opportunità di crescita per il territorio. Ringraziamo le maestranze di RFI e Webuild. La Napoli-Bari passa da qui e Grottaminarda si sta preparando al meglio».