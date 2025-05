Comunicato del gruppo politico “Sperone Libera Arcobaleno”

Oggi si conclude il ciclo lavorativo del Tenente Maurizio Sorice, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sperone.

Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento e riconoscimento per il servizio prestato con dedizione, competenza e spirito di responsabilità al servizio della nostra comunità.

Il Tenente Sorice ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini e per le istituzioni, distinguendosi per la professionalità, il senso del dovere e il profondo rispetto delle regole e delle persone.

A nome del gruppo politico Sperone Libera Arcobaleno, rivolgiamo al Tenente Sorice i nostri migliori auguri per il futuro, certi che continuerà a essere esempio di integrità e impegno civico anche oltre il servizio attivo.

Grazie di cuore, Tenente.