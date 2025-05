Evoluzione e Libertà inaugura la nuova sede ad Avella: “Più vicini ai cittadini per costruire soluzioni reali

Avella (AV) – Un nuovo importante passo per il Movimento Evoluzione e Libertà, che sabato 31 maggio 2025 alle ore 17:00 inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede ad Avella, in provincia di Avellino, in Via Cardinale D’Avanzo n. 22.

A dare l’annuncio è stato il coordinatore regionale del Movimento, C. Andrea Caruso, promotore di questa nuova fase di crescita e radicamento territoriale. “La sede di Avella sarà un presidio di ascolto e dialogo — ha dichiarato Caruso —. Crediamo in una politica che parte dai territori, che valorizza le energie locali e che costruisce soluzioni reali. Questo è solo l’inizio di un percorso condiviso”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare sempre di più il Movimento ai cittadini, raccogliere le loro istanze e costruire risposte concrete ai bisogni del territorio. All’inaugurazione prenderanno parte le autorità locali, simpatizzanti, iscritti e tutti i cittadini interessati.

“L’apertura di questa nuova sede — spiegano dal Movimento — rappresenta un segnale forte: Evoluzione e Libertà vuole essere uno strumento di partecipazione, confronto e proposta, a servizio della comunità”.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, che avrà così l’occasione di conoscere più da vicino le idee, i valori e le iniziative di Evoluzione e Libertà. “Perché l’evoluzione passa dalla libertà, e la libertà si costruisce insieme”, sottolineano dall’Ufficio Stampa del Movimento.