Rendiconto MiFID II: come leggere costi e oneri sugli investimenti

Aprile, per molti investitori, coincide con l’arrivo di un documento spesso sottovalutato: il Rendiconto costi e oneri MiFID II, un documento dove si concentrano, nero su bianco, tutti i costi sostenuti per gli investimenti nell’anno precedente. Non una sintesi generica, ma un dettaglio strutturato che consente di capire quanto si è pagato davvero. Il problema è che, nella pratica, questo documento viene letto poco o male. Le percentuali scorrono senza essere contestualizzate, le cifre in euro restano isolate e l’impatto sul rendimento viene raramente compreso fino in fondo.

Eppure la normativa europea ha imposto obblighi chiari: trasparenza totale sui costi, rappresentazione dell’effetto cumulato e distinzione tra componenti dirette e indirette. Il risultato è un documento ricco di informazioni, ma anche complesso da interpretare senza un minimo di metodo. In questo contesto si inserisce il valore della consulenza, soprattutto quando è svincolata da logiche commerciali.

Per chiarire i punti più tecnici abbiamo interpellato un professionista del settore, il consulente finanziario indipendente Maximiliano Travagli, riassumiamo le indicazioni emerse.

Il quadro normativo MiFID II e la logica della trasparenza

La direttiva MiFID II nasce con un obiettivo preciso: rendere pienamente visibili i costi degli investimenti, eliminando le opacità che per anni hanno caratterizzato il rapporto tra intermediari e clienti. Non si tratta solo di un obbligo formale. La normativa impone agli operatori finanziari di aggregare tutte le spese sostenute e comunicarle in modo chiaro, sia in termini percentuali sia in valore assoluto.

Il rendiconto MiFID II è il risultato di questo impianto regolatorio. Include commissioni di gestione, costi di consulenza, spese di transazione, oneri fiscali e componenti spesso meno evidenti, come le retrocessioni. La logica è quella del “costo totale”, cioè una visione complessiva che tenga conto di tutte le voci che incidono sul capitale investito.

Secondo Maximiliano Travagli, “la vera novità della MiFID II non è solo la trasparenza, ma la possibilità per l’investitore di confrontare il costo reale del servizio con il valore ricevuto”. Un’affermazione che evidenzia un punto chiave: il rendiconto non serve solo a informare, ma a permettere valutazioni critiche.

Nel concreto, la normativa richiede anche di indicare l’effetto dei costi sul rendimento. Questo significa tradurre le commissioni in una riduzione percentuale della performance.

Come leggere il rendiconto MiFID II: percentuali, euro e impatto sul rendimento

La lettura del rendiconto MiFID II richiede un approccio ordinato. Il primo elemento da considerare è la distinzione tra valori percentuali e importi in euro. Le percentuali offrono una visione immediata, ma rischiano di risultare astratte. Le cifre in euro, invece, rendono tangibile il costo sostenuto.

Un esempio concreto chiarisce il punto. Un portafoglio da 100.000 euro con costi complessivi dell’1,8% genera una spesa annua di 1.800 euro. Apparentemente gestibile. Ma se si considera un orizzonte di 10 anni, con capitalizzazione, l’impatto diventa molto più rilevante. Non si tratta solo di quanto si paga, ma di quanto si rinuncia a guadagnare.

“Il passaggio più importante è tradurre la percentuale in perdita di rendimento reale”, osserva Travagli. “Molti si fermano al dato numerico senza collegarlo alla performance del portafoglio”.

Un altro aspetto centrale riguarda la suddivisione delle voci di costo. Il rendiconto distingue tra costi del prodotto e costi del servizio. I primi includono commissioni di gestione e oneri interni agli strumenti finanziari. I secondi riguardano consulenza, intermediazione e operatività.

Capire questa differenza è essenziale. I costi di prodotto sono spesso meno visibili perché incorporati nel valore dell’investimento. I costi di servizio, invece, sono più espliciti ma non sempre giustificati dal valore offerto.

Le voci più critiche: dove si annidano i costi meno evidenti

All’interno del rendiconto MiFID II esistono alcune voci che meritano un’attenzione particolare. Non tutte hanno lo stesso peso, ma alcune incidono in modo significativo nel lungo periodo.

Le commissioni di gestione rappresentano una delle componenti principali. Si tratta di costi ricorrenti applicati dai fondi e dagli strumenti finanziari. Anche differenze apparentemente minime, come uno 0,5% in più, possono generare scostamenti rilevanti nel tempo.

Poi ci sono le retrocessioni, spesso poco comprese. Sono compensi riconosciuti agli intermediari dai produttori di strumenti finanziari. “Le retrocessioni sono il nodo centrale del conflitto di interesse”, sottolinea Travagli. “Quando il modello di business si basa su questi flussi, il rischio è che le scelte non siano completamente allineate con l’interesse del cliente”.

Un’altra voce da monitorare è rappresentata dai costi di transazione. Non sempre elevati, ma potenzialmente frequenti. Operatività intensa significa accumulo di spese, che possono erodere i rendimenti.

Infine, l’impatto fiscale. Anche se non è un costo in senso stretto, incide sul risultato finale. Il rendiconto lo evidenzia per fornire una visione completa dell’effetto complessivo sul capitale.

Trasformare il documento in uno strumento decisionale

Per rendere utile il rendiconto MiFID II, è necessario trasformarlo in una base operativa. Questo significa partire dai dati e arrivare a decisioni concrete.

La prima operazione consiste nel calcolare il costo totale in euro e confrontarlo con il rendimento ottenuto. Se i costi assorbono una quota significativa della performance, il modello di investimento va rivisto.

“Quando i costi incidono per oltre un terzo del rendimento, è(li) il momento di fermarsi e riconsiderare la strategia”, osserva Travagli.

La seconda fase riguarda l’analisi delle singole voci. Identificare le componenti più onerose permette di capire dove intervenire. Non sempre è possibile ridurre tutto, ma spesso esistono margini di ottimizzazione.

Infine, il confronto con soluzioni alternative. Il mercato offre strumenti con costi molto diversi. La scelta non dovrebbe basarsi solo sul rendimento atteso, ma anche sull’efficienza complessiva.

Il ruolo della consulenza indipendente: il caso Travagli Financial

Nel passaggio dalla lettura alla decisione emerge il valore della consulenza. Non tutta la consulenza, però, ha lo stesso approccio. Il modello indipendente si distingue per l’assenza di retrocessioni e per un orientamento esclusivo agli interessi del cliente.

Travagli Financial, guidata dal consulente finanziario indipendente Maximiliano Travagli, offre un supporto professionale per l’interpretazione del rendiconto MiFID II e nella revisione delle strategie di investimento. L’obiettivo non è solo leggere i numeri, ma comprenderne le implicazioni.

“Analizzare il rendiconto significa fare un check-up, una analisi portafoglio titoli”, spiega Travagli. “Da lì si possono individuare inefficienze, costi evitabili e margini di miglioramento”.

Il valore aggiunto sta nella capacità di collegare i dati a scelte operative. Riduzione dei costi, selezione di strumenti più efficienti, revisione dell’asset allocation. Tutto parte da una lettura consapevole del documento.

In un contesto in cui la trasparenza è obbligatoria, ma la comprensione non è automatica, il ruolo del consulente diventa centrale.