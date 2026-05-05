Baianese in lutto: addio ad Armando Modesto, storico fioraio e uomo del sociale

l Baianese piange la scomparsa di Armando Modesto, storico fioraio di Baiano. Con lui se ne va un pezzo importante della memoria collettiva del territorio.

A darne il triste annuncio sono la moglie Giuditta Trinchese, le figlie Adele, Rachele e Rosalba, i generi, le sorelle Carolina e Clelia, il fratello Raffaele con la moglie Milvia, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si terranno mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 16:00, partendo dall’abitazione in Corso Garibaldi 103 per la Parrocchia di Santo Stefano Protomartire in Baiano. Dopo il rito funebre, la famiglia saluterà in chiesa.

Nel campo floreale, Armando Modesto è stato una vera istituzione. La sua attività ha rappresentato per anni un punto di riferimento per intere generazioni, grazie a professionalità, dedizione e amore per il proprio lavoro.

Molti lo ricordano soprattutto per la sua esperienza in radio, erano i primi anni di Radi Avella, dove conduceva il programma di canzoni napoletane “Quattro passi per Napoli”, seguito e amato da tantissimi ascoltatori.

“Erano anni in cui la partecipazione era viva e spontanea: tra i giovani del tempo c’era quasi una gara a chi riusciva a intervenire in trasmissione, tra consolle e telefonate, per richiedere una canzone o semplicemente per essere in diretta. Le chiamate erano numerosissime e contribuivano a rendere il programma un appuntamento fisso e coinvolgente. Durante le sue trasmissioni, Armando Modesto ha dato spazio anche ad artisti agli inizi della loro carriera, molti dei quali sarebbero poi diventati celebri. Tra questi Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo e il maestro Enzo Di Domenico, oltre a tanti altri nomi della musica napoletana”.

A ricordarlo con parole cariche di affetto è Mario Montanile, che ha sottolineato come molti siano cresciuti ascoltando i suoi programmi, diventati un punto di riferimento per intere generazioni. Un ricordo che riporta alla mente le tante telefonate in diretta, la partecipazione degli ascoltatori e l’atmosfera unica di quegli anni.

Oltre alla sua attività e alla passione per la radio, Modesto è stato sempre disponibile verso il sociale, distinguendosi per la sua umanità e per la vicinanza alle iniziative del territorio.

Ai familiari giungono le più sentite condoglianze e l’affetto di un’intera comunità che non dimenticherà.