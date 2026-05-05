Avellino, tre arresti della Polizia di Stato: eseguiti ordini di carcerazione per diversi reati

La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, corruzione di minorenne e reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

In particolare i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione disposto dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 56 anni, riconosciuto colpevole, dopo la sentenza definitiva, dei reati di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali aggravate in danno di familiari.

Il condannato, rintracciato in Avellino, dopo gli adempimenti di rito, è stato associato alla Casa circondariale “A. Graziano” di Bellizzi-Avellino, dove dovrà espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cd. Codice Rosso sono tese a rafforzare la tutela delle fasce deboli con l’obiettivo di proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino (AV) hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso nei confronti di un 43ennne residente nel capoluogo molisano, condannato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo, rintracciato in Ariano Irpino (AV), è stato tradotto presso la locale Casa circondariale, dove dovrà espiare la pena residua di 10 mesi e 24 giorni di reclusione.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Bari nei confronti di un 33enne di Torre Annunziata (NA), condannato per corruzione di minorenne. Il predetto, rintracciato in Sant’Angelo dei Lombardi è stato associato presso la locale Casa di reclusione, dove dovrà espiare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.