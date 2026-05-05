Montemarano in lutto: muore a 34 anni dopo incidente con motozappa

Non ce l’ha fatta Assuntino Caruccio, il 34enne di Montemarano rimasto gravemente ferito lo scorso 29 aprile mentre lavorava con una motozappa in un giardino privato, in contrada Santi Giovanni e Paolo.

Il giovane è deceduto nel pomeriggio di oggi presso l’ospedale Moscati di Avellino, dove era ricoverato nel reparto di Rianimazione da sei giorni. Le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente critiche.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo agricolo lo avrebbe improvvisamente travolto, provocandogli gravi ferite agli arti e all’addome. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno posto sotto sequestro la motozappa per effettuare tutti gli accertamenti tecnici necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Profondo il dolore nella comunità di Montemarano. Il sindaco Beniamino Palmieri ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, annunciando anche il lutto cittadino in occasione dei funerali.

Una tragedia che scuote l’intero paese e lascia sgomenta una comunità intera per la perdita di un giovane lavoratore.