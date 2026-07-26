Avella celebra Sant’Anna: gli auguri del Comitato Festa e della famiglia Napolitano

AVELLA – In occasione della festa di Sant’Anna, il Comitato Festa Sant’Anna e la famiglia Egidio e Gaetanina Napolitano rivolgono un affettuoso messaggio di auguri a tutte le donne che portano il nome della Santa, affinché possano trascorrere un onomastico sereno, ricco di gioia, salute e benedizioni.

«A tutte le donne che si chiamano Anna – si legge nel messaggio – giungano i nostri più sinceri auguri di buon onomastico, con l’auspicio che Sant’Anna possa proteggere sempre loro e le loro famiglie.»

Sant’Anna occupa un posto speciale nella tradizione cristiana. È venerata come la mamma della Vergine Maria, e per questo è considerata la mamma di tutte le mamme, la nonna di tutte le nonne e la protettrice delle partorienti, simbolo di amore, accoglienza e protezione.

Il Comitato ricorda inoltre con emozione le celebrazioni di un tempo, quando la processione in onore di Sant’Anna attraversava le strade di Avella richiamando una partecipazione numerosa e sentita da parte della comunità. Una tradizione che, da alcuni anni, non viene più svolta, ma che resta viva nel cuore dei fedeli.

«Anche se la processione non si tiene più come un tempo – sottolinea il Comitato – la nostra fede e la nostra devozione verso Sant’Anna rimangono immutate. Continuiamo a essere presenti con lo stesso spirito di servizio e con la volontà di mantenere viva questa importante tradizione religiosa.»

Il messaggio si conclude con un rinnovato invito alla preghiera e alla devozione verso la Santa, affinché continui a proteggere le famiglie, le mamme, le nonne e tutte le donne che portano il suo nome.

Il Comitato Festa Sant’Anna

Famiglia Egidio e Gaetanina Napolitano