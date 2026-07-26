LZ presenta il nuovo singolo “Abisso”

È disponibile “Abisso”, il nuovo singolo di LZ, un brano che racconta il viaggio interiore di chi, nonostante dubbi, ostacoli e scelte difficili, continua a seguire la propria strada con determinazione.

Attraverso sonorità intense e un testo autentico, LZ trasforma emozioni e fragilità in forza, offrendo un messaggio di resilienza e appartenenza. Il cuore del brano è racchiuso in una delle sue frasi più significative:

“Vedo solo bivi ma proseguo la mia strada, sta musica in testa che mi fa sentire a casa.”

Con “Abisso”, l’artista invita l’ascoltatore a guardare oltre le proprie paure, trovando nella musica un rifugio e una guida. Il singolo rappresenta un nuovo capitolo del percorso artistico di LZ, caratterizzato da uno stile diretto, personale e capace di parlare a chi affronta ogni giorno le proprie sfide.

“Abisso” è un brano che unisce introspezione, energia e autenticità, confermando la volontà di LZ di raccontare la realtà senza filtri, con uno sguardo rivolto al futuro.