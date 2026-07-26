TORRE DEL GRECO: Fiat Uno targata Milano sfreccia in strada, chi è alla guida porta una calibro 9 modificata. Arrestato dai Carabinieri

Cosa non fare in auto quando porti una pistola semiautomatica calibro 9? Prima di tutto farsi notare, magari con manovre pericolose e accelerazioni nervose.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno notato una vecchia Fiat Uno targata Milano lasciare l’impronta degli pneumatici sull’asfalto e imposto l’alt al conducente.

Alla guida un 32enne di Trecase già noto alle forze dell’ordine.

Nell’abitacolo una pistola a salve modificata illegalmente per sparare proiettili calibro 9 e 7,65. Pieno il caricatore.

Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento.