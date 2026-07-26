MarigliAmo l’estate, al via la seconda edizione

26/07/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, NOLANO 0

MarigliAmo lestate, al via la seconda edizione

Prende il via la seconda edizione di “MarigliAMO l’Estate”. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Gaetano Bocchino, presenta, in stretta sinergia con le associazioni del territorio, un calendario di iniziative per vivere la città anche d’estate. Un programma variegato, pensato per tutte le fasce d’età, con una particolare attenzione alle attività ricreative per i bambini.

Le iniziative prenderanno il via lunedì 27 luglio per concludersi poi lunedì 31 agosto. Di seguito il calendario degli eventi in programma.

CALENDARIO “MarigliAMO L’Estate 2026”

LUNEDÌ 27 LUGLIO  Ore 18:30  | Località Casaferro

I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro tra periferia e centro di Marigliano

A cura di associazione GURU GRU

VENERDÌ 31 LUGLIO  Ore 18:30 | Località Faibano

I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro tra periferia e centro di Marigliano

A cura di associazione GURU GRU

DOMENICA 2 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale

Cinema all’aperto: Il robot selvaggio (2024)

regia di Chris Sanders

MARTEDÌ 4 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale

QUARTEIGHT: Due pianoforti a otto mani

A cura di Horus srls

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale

Laboratorio di cucito creativo

A cura di Maria Riccio

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO Ore 20:00 | Parrocchia Sacro Cuore – Località Pontecitra

Serata dei Talenti

A cura di APS Sacro Cuore

GIOVEDÌ 6 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale

Laboratorio su legno

A cura di Maria Oliviero

 LUNEDÌ 10 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale

Cinema all’aperto: Un mondo a parte (2024)

regia di Riccardo Milani

 LUNEDÌ 24 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale

Laboratorio di cucito creativo

A cura di Maria Riccio

LUNEDÌ 24 AGOSTO Ore 10:00 | Giardino della Pace

Magia di Carta: Harry Potter e la camera dei segreti – laboratorio creativo

A cura di La scala dei Sogni di Carlo La Sala

 UNEDÌ 24 AGOSTO  Ore 18:30  | Centro di Marigliano

I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro tra periferia e centro di Marigliano

A cura di associazione GURU GRU

 MARTEDÌ 25 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale

Laboratorio su legno

A cura di Maria Oliviero

GIOVEDÌ 27 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale

Cinema all’aperto: Space Jam (1996)

regia di Joe Pytka

 VENERDÌ 28 AGOSTO Ore 21:00 | Chalet Villa Comunale

Perché dare del Voi ad un Cinghiale – Spettacolo dibattito di Teatro Civile

A cura di Associazione Culturale La carrozza d’oro

 SABATO 29 AGOSTO Ore 10:00 | Giardino della Pace

Magia di Carta: Harry Potter e la camera dei segreti – laboratorio creativo

A cura di La scala dei Sogni di Carlo La Sala

LUNEDÌ 31 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale

Cinema all’aperto: Il Gladiatore II (2024)

regia di Ridley Scott