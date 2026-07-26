MarigliAmo l’estate, al via la seconda edizione

Prende il via la seconda edizione di “MarigliAMO l’Estate”. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Gaetano Bocchino, presenta, in stretta sinergia con le associazioni del territorio, un calendario di iniziative per vivere la città anche d’estate. Un programma variegato, pensato per tutte le fasce d’età, con una particolare attenzione alle attività ricreative per i bambini.
Le iniziative prenderanno il via lunedì 27 luglio per concludersi poi lunedì 31 agosto. Di seguito il calendario degli eventi in programma.
CALENDARIO “MarigliAMO L’Estate 2026”
LUNEDÌ 27 LUGLIO Ore 18:30 | Località Casaferro
I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro tra periferia e centro di Marigliano
A cura di associazione GURU GRU
VENERDÌ 31 LUGLIO Ore 18:30 | Località Faibano
I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro tra periferia e centro di Marigliano
A cura di associazione GURU GRU
DOMENICA 2 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale
Cinema all’aperto: Il robot selvaggio (2024)
regia di Chris Sanders
MARTEDÌ 4 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale
QUARTEIGHT: Due pianoforti a otto mani
A cura di Horus srls
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale
Laboratorio di cucito creativo
A cura di Maria Riccio
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO Ore 20:00 | Parrocchia Sacro Cuore – Località Pontecitra
Serata dei Talenti
A cura di APS Sacro Cuore
GIOVEDÌ 6 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale
Laboratorio su legno
A cura di Maria Oliviero
LUNEDÌ 10 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale
Cinema all’aperto: Un mondo a parte (2024)
regia di Riccardo Milani
LUNEDÌ 24 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale
Laboratorio di cucito creativo
A cura di Maria Riccio
LUNEDÌ 24 AGOSTO Ore 10:00 | Giardino della Pace
Magia di Carta: Harry Potter e la camera dei segreti – laboratorio creativo
A cura di La scala dei Sogni di Carlo La Sala
UNEDÌ 24 AGOSTO Ore 18:30 | Centro di Marigliano
I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro tra periferia e centro di Marigliano
A cura di associazione GURU GRU
MARTEDÌ 25 AGOSTO Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale
Laboratorio su legno
A cura di Maria Oliviero
GIOVEDÌ 27 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale
Cinema all’aperto: Space Jam (1996)
regia di Joe Pytka
VENERDÌ 28 AGOSTO Ore 21:00 | Chalet Villa Comunale
Perché dare del Voi ad un Cinghiale – Spettacolo dibattito di Teatro Civile
A cura di Associazione Culturale La carrozza d’oro
SABATO 29 AGOSTO Ore 10:00 | Giardino della Pace
Magia di Carta: Harry Potter e la camera dei segreti – laboratorio creativo
A cura di La scala dei Sogni di Carlo La Sala
LUNEDÌ 31 AGOSTO Ore 20:30 | Cortile della casa comunale
Cinema all’aperto: Il Gladiatore II (2024)
regia di Ridley Scott