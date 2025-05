Grottaminarda, convocato il Consiglio Comunale: seduta ordinaria il 27 e 30 maggio con 8 punti all’ordine del giorno

La Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, martedì 27 maggio, alle ore 18:00, in prima convocazione, e per venerdì 30 maggio, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il Consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente e prevede la discussione di 8 punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali della seduta del 29 aprile;

2. Linee Programmatiche di indirizzo alla redazione della Variante al Piano Urbanistico Comunale. Determinazioni.

3. Approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024;

4. Approvazione variazione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2025/2027 – Sezione 7 “Scheda G e Scheda H: programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027”;

5. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 06/05/2025;

6. Sostituzione componente dimissionario Commissione Paesaggistica;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza Tribunale di Benevento n.1212/2023.

8. Risposta Interpellanza Consiliare presentata dal Gruppo Scelta Popolare.