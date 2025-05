Atripalda (AV) – Fugge al controllo Schiaffi e pugni ai Carabinieri. Arrestato 42enne

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato in flagranza di reato, un 42enne del luogo, noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale”.

L’azione delittuosa si è sviluppata nella mattinata di ieri nella città del Sabato quando, la pattuglia della locale Stazione ha fermato in una pubblica via un uomo, a piedi, per un normale controllo.

Alla richiesta dei documenti da parte dei militari operandi, il 42enne si è sottratto al controllo, dandosi alla fuga e costringendo i Carabinieri ad inseguirlo.

Raggiunto pochi minuti dopo, i militari, con non poca fatica, lo hanno bloccato ed immobilizzato, sebbene l’uomo avesse opposto forte resistenza, aggredendo con schiaffi e pugni i Carabinieri i quali successivamente sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale Moscati di Avellino.

Una volta riportato alla calma dai militari dell’Arma, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 49 grammi di cocaina in un sacchetto di plastica, occultata negli slip.

In un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, l’esagitato è stato condotto in Caserma.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’uomo è stato accompagnato presso il Carcere di Bellizzi Irpino in attesa di comparire dinnanzi al Giudice per la convalida dell’arresto.