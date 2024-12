Gli studenti dell’Istituto de Santis d’Agostino di Avella protestano per il mancato funzionamento dei termosifoni

Avella – Questa mattina, gli alunni dell’Istituto de Santis d’Agostino hanno deciso di disertare le lezioni per protestare contro il mancato funzionamento dei termosifoni nelle aule scolastiche. In una manifestazione compatta e determinata, gli studenti si sono radunati presso il Comune di Avella, in piazza Municipio, per esprimere il proprio dissenso e attirare l’attenzione su una situazione ormai insostenibile.

Il disagio legato alla mancanza di riscaldamento si protrae da diverse settimane, e con le temperature rigide di questo periodo, frequentare le lezioni nelle aule gelide è diventato impossibile. La protesta di oggi non è solo un atto di denuncia, ma anche un appello alle autorità affinché intervengano con urgenza per risolvere il problema.

Va sottolineato che la manutenzione e la gestione dei lavori dell’Istituto sono di competenza della Provincia di Avellino. Tuttavia, gli studenti hanno deciso di manifestare davanti al Comune di Avella per sensibilizzare anche l’amministrazione locale, nella speranza che questa possa farsi portavoce presso gli organi competenti.

“Non possiamo più sopportare questa situazione. Siamo costretti a stare in classe al freddo, e questo compromette la nostra salute e il nostro diritto allo studio,” hanno dichiarato alcuni studenti durante la manifestazione.

La protesta ha attirato l’attenzione di cittadini e autorità locali, con diversi genitori che hanno espresso solidarietà verso i ragazzi. Al momento, si attendono risposte concrete da parte della Provincia di Avellino, responsabile della manutenzione delle strutture scolastiche.

Gli studenti si augurano che questa iniziativa non resti inascoltata e che vengano presi provvedimenti tempestivi per garantire un ambiente scolastico dignitoso e adeguato, come è loro diritto.