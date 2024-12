Gestione attiva o passiva? Ecco perché oggi non devi scegliere per forza

Negli ultimi anni, la dicotomia tra gestione attiva e passiva ha lasciato spazio a un approccio più integrato e flessibile, permettendo agli investitori di cogliere il meglio di entrambi i mondi. Ma come si posizionano strumenti complessi come i CFD (Contratti per Differenza) in questo contesto? Scopriamolo, analizzando vantaggi e rischi legati a queste opportunità finanziarie.

La rivoluzione degli ETF e il ruolo della gestione attiva

Gli ETF (Exchange Traded Funds) hanno rivoluzionato il mondo degli investimenti grazie alla loro capacità di replicare fedelmente l’andamento di indici finanziari, offrendo una gestione “passiva” semplice ed economica. Ad esempio, nel 2023 gli afflussi globali verso gli ETF hanno raggiunto 837 miliardi di dollari, segno evidente della loro crescente popolarità.

D’altra parte, la gestione attiva rimane fondamentale in momenti di volatilità, permettendo di mitigare le flessioni degli indici o di cogliere opportunità di mercato in rapida evoluzione. Questo mix di approcci rappresenta oggi una strategia vincente per molti investitori.

Dove si inseriscono i CFD?

In un portafoglio diversificato, i CFD (Contratti per Differenza)rappresentano uno strumento unico: consentono di speculare sui movimenti di prezzo di vari asset (azioni, indici, materie prime, valute) senza possederli realmente. Questo li rende particolarmente utili sia in una strategia attiva che per diversificare ulteriormente una gestione prevalentemente passiva.

Vantaggi dei CFD

Leva finanziaria : I CFD permettono di controllare posizioni di valore superiore al capitale investito. Questo amplifica i potenziali guadagni, ma richiede cautela. 1.

2. Accesso globale : Con un solo conto, puoi negoziare asset da tutto il mondo.

3. Flessibilità : È possibile operare sia al rialzo che al ribasso, approfittando delle oscillazioni di mercato.

Rischi dei CFD

1. Volatilità e leva : Sebbene possano aumentare i profitti, la leva finanziaria amplifica anche le perdite, potenzialmente superando l’investimento iniziale.

2. Costi di finanziamento : Mantenere una posizione aperta oltre la giornata di trading comporta spesso costi aggiuntivi.

3. Mancanza di proprietà : Non possedendo l’ asset sottostante, non si beneficia, ad esempio, dei dividendi.

ETF e CFD: un possibile equilibrio?

Combinare ETF e CFD in un portafoglio gestito attivamente potrebbe offrire opportunità interessanti. Gli ETF, con la loro stabilità e diversificazione, rappresentano una base solida per il lungo termine, mentre i CFD possono essere utilizzati per strategie più aggressive o tattiche, come coperture temporanee contro la volatilità.

Ad esempio:

• In una fase di mercato ribassista, i CFD permettono di ottenere profitti speculando sui cali di prezzo.

• Durante un rally azionario, l’esposizione tramite ETF garantisce rendimenti a lungo termine.

La chiave è nella consapevolezza

Se gli ETF sono strumenti adatti anche ai meno esperti grazie alla loro semplicità, i CFD richiedono un livello di conoscenza più avanzato e una rigorosa gestione del rischio. Per questo, è fondamentale:

• Informarsi sui funzionamenti e sui costi nascosti dei CFD.

• Stabilire limiti di perdita e obiettivi di guadagno chiari.

• Valutare con attenzione il proprio profilo di rischio e il capitale disponibile.

Conclusione

Gestione attiva e passiva non sono più due opposti inconciliabili, ma componenti complementari di una strategia moderna. Strumenti come gli ETF offrono stabilità e diversificazione, mentre i CFD, con la loro flessibilità, consentono di sfruttare opportunità tattiche. Tuttavia, la chiave per il successo sta nella formazione, nella consapevolezza dei rischi e in un approccio bilanciato che integri i vantaggi di entrambi gli strumenti. Conoscere i limiti e sfruttare le potenzialità di questi strumenti ti aiuterà a costruire un portafoglio davvero resiliente.