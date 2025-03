Forte terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 4.4, crolli e paura in città

La scossa di terremoto che ha colpito Napoli questa notte alle 1:25 ha avuto una magnitudo di 4.4 ed è stata la più forte degli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato tra Bagnoli e Pozzuoli. Il terremoto è stato preceduto da un forte boato ed è stato avvertito in tutta la città e nei comuni vicini, spingendo molte persone a scendere in strada per la paura.

Ci sono stati alcuni danni: a Bagnoli è crollata una controsoffittatura e una persona è stata estratta viva dalle macerie, anche se non risulta in gravi condizioni. A Pozzuoli e in altre zone si stanno effettuando verifiche su almeno 9 edifici per valutarne la stabilità. Inoltre, calcinacci sono caduti su auto in sosta e il campanile della chiesa di Sant’Anna in via Eurialo ha subito danni.

La scossa è stata seguita da altre repliche e, secondo l’INGV, nell’area dei Campi Flegrei si sono registrati circa 180 eventi sismici. Per precauzione, oggi le scuole di Pozzuoli resteranno chiuse per permettere controlli sulle strutture. Anche la Capitaneria di Porto sta monitorando la zona costiera per possibili frane, ma finora non risultano criticità gravi.

Le autorità locali hanno attivato il Centro di coordinamento soccorsi per gestire la situazione e monitorare eventuali sviluppi.