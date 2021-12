Forino (Av). Il Comunicato del sindaco Antonio Olivieri e dell’Amministrazione Comunale sulla questione del “Nuovo serbatoio idrico comunale””

Il Consiglio Comunale di Forino, nella seduta di martedì 30 novembre 2021, tra i punti all’ordine del giorno, ha approvato all’unanimità una mozione sul servizio idrico locale da notificare, in particolare, ad Alto Calore Servizi spa.

L’atto amministrativo, fortemente voluto da tutti i gruppi consiliari che compongono l’assise, ha voluto palesare e manifestare la non più tollerabile insofferenza per le difficoltà e i disagi che i cittadini di Forino si trovano a vivere a causa delle annose e frequenti disfunzioni idriche che si registrano sul territorio comunale. Il Consiglio tutto si è impegnato, quindi, a sollecitare quanti di competenza per porre fine a una problematica che ormai, da troppo tempo, attanaglia Forino. Nel corso della discussione si è convenuti che è opportuno convocare, a stretto giro, un incontro con Alto Calore per discutere, pianificare e programmare i vari aspetti della spinosa questione.

Il Sindaco Olivieri ha chiarito, inoltre, alcuni aspetti inerenti al nuovo serbatoio idrico realizzato nella parte alta del paese. Ha fatto presente che la sua messa in esercizio è stata alquanto problematica e che si sono dovuti attuare diversi accorgimenti per renderlo finalmente funzionante. Ha evidenziato, in maniera chiara, che nel mese di maggio 2021 si era finalmente giunti a metterlo in esercizio come tra l’altro comunicato ufficialmente tramite i canali istituzionali del Comune.

Dopo una quindicina di giorni, però, Alto Calore è stata costretta a bloccare il suo utilizzo a causa di consumi anomali sulla rete. Di questo non si era a conoscenza in quanto nel frattempo è intervenuta la “caduta” dell’Amministrazione Comunale. Si è certi che con un’Amministrazione in essere si sarebbe potuta seguire la vicenda con le dovute attenzioni.

Ripresa la vicenda in mano subito dopo le elezioni amministrative di ottobre, Alto Calore Servizi ha assicurato che, quanto prima, è sua volontà risolvere queste ulteriori problematiche sorte e mettere in esercizio definitivamente l’infrastruttura. La mozione consiliare, approvata all’unanimità da tutti i Consiglieri Comunali, è da sprone per velocizzare tale circostanza e per definire le azioni da intraprendere per risolvere le disfunzioni idriche che si verificano soprattutto nelle zone medio/alte del paese.

