Forino (AV): Il Capogruppo di Opposizione Prof Fruncillo: “Olivieri e la sua Amministrazione continuano a prendere in giro i cittadini di Petruro e non solo”

Il Capogruppo di Opposizione Comunale Forino Polis Prof Domenico Fruncillo sbotta contro l’ Amministrazione Comunale targata Olivieri e lo fa’ su ciò che concerne la Ricostruzione della Scuola Padiglione nonché dell’ atavica problematica della mancanza d’ acqua nella frazione Petruro.

“Il 22 maggio scorso l’amministrazione comunale aveva votato in consiglio comunale il piano triennale delle opere pubbliche che prevedeva la demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia e Primaria “A. Padiglione” a Petruro. Il progetto era in fase esecutiva e l’opera aveva priorità 1, quella massima, ma la realizzazione – guarda un po’ – era prevista nel secondo anno (2025). Il costo previsto era pari a 2.541,245,72 euro. Due milioni e mezzo di euro.

A distanza di due mesi, mercoledì sera, l’Amministrazione comunale ha approvato una modifica al piano triennale delle opere pubbliche che prevede la realizzazione a Petruro di un asilo nido per 20 posti. L’opera costerebbe solo 480.000 euro

Ci sembra un significativo arretramento rispetto ai propositi annunciati 2 mesi fa. Siamo certi che l’opera di 2 milioni e mezzo ormai non sarà mai costruita.

E l’asilo nido dovrebbe essere realizzato nel corso di quest’anno. Incredibile!

Abbiamo dubbi che la struttura possa essere effettivamente compiuta quest’anno, che possa entrare in funzione e possa poi essere mantenuta in attività. È già in fase di avanzata realizzazione un altro asilo nido presso la vecchia casa comunale che assorbirebbe le necessità di un Comune in cui c’è un significativo calo delle nascite, come dimostrano i dati dell’ISTAT.

Il rischio, questo sì realistico, è che a Petruro la struttura non entrerà mai in funzione o chiuderà nel giro di pochissimo tempo.

La maggioranza di Olivieri prova ancora una volta a prendersi gioco dei cittadini di Petruro già mortificati dalla disattenzione di questa amministrazione. Ne è la prova il disinteresse dell’Amministrazione per il disservizio idrico che ha a lungo interessato Petruro in questo periodo di caldo torrido. Gli abitanti non sono stati neppure avvertiti del disservizio per consentire loro di provare a fronteggiare i disagi.

Dicano la verità ai cittadini, chiariscano che in cima ai loro pensieri hanno altre preoccupazioni e che cercano solo di blandirli con provvedimenti che non affrontano davvero i problemi dei cittadini e che li lasceranno in condizioni di crescente disagio.

Noi non resteremo a guardare, segnaleremo sempre con forza queste mistificazioni e siamo certi che i cittadini faranno sentire la loro voce di protesta e di indignazione”.

Il capogruppo di Forino Polis

Domenico Fruncillo