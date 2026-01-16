Filomeno Caruso nominato Referente del Maio 2026: continuità e impegno per la Fe

Il Comitato Maio esprime all’unanimità la figura del Referente Maio 2026 nella persona di FILOMENO CARUSO.

Un ragazzo da sempre dedito alla Festa, che ha messo a disposizione se stesso e le sue capacità.

A lui l’arduo compito di coordinare la fase organizzativa.

Congratulazioni Filomeno Caruso, buon lavoro!

Insieme a lui camminerà il referente uscente Aurelio Adriano, che ne sarà il Vice Referente, a garanzia della continuità del lavoro che da anni svolge con impegno e discrezione all’interno del gruppo.



Nel corso della riunione si sono svolte le elezioni del Direttivo, che risulta così composto: Filomeno Caruso – Referente

Aurelio Adriano – Vice Referente

Stefania Canonico – Segretaria

Carlo Acierno – Cassiere

Con la consapevolezza delle difficoltà dei tempi attuali, ci incamminiamo fin da subito per lavorare e custodire l’unicità della nostra Festa.

Viva il Maio di Santo Stefano!