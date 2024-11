È legale giocare in un casinò non AAMS in Italia?

I casinò che non hanno la licenza AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) non sono solo un’alternativa crescente per i giocatori d’azzardo nel mercato italiano, ma sono un’alternativa legale al 100%. Il fatto di non essere adeguatamente vincolati alla regolamentazione del Paese non implica che gli utenti non siano in grado di fare affidamento sui suoi servizi.

Cos’è un casinò non AAMS?

I casinò online non AAMS sono quelli che dispongono di una licenza debitamente approvata da un organismo di regolamentazione straniero, tra cui si possono evidenziare il Curacao Gaming Control Board o la Malta Gaming Authority.

Si tratta di entità riconosciute addestrate a monitorare che i casinò agiscano in conformità con un quadro giuridico e che rispettino rigorosi standard di correttezza e protezione dei giocatori. Ciò garantisce che siano opzioni sicure e affidabili per i giocatori italiani.

Quali vantaggi hanno?

In primo luogo, forniscono un’ampia selezione di oltre 1.000 giochi di più di 60 aziende del settore, garantendo una libreria diversificata ed estesa di slot, giochi da tavolo, giochi con croupier dal vivo, scommesse e altro ancora.

Questa varietà di giochi è amplificata se prendiamo in considerazione il caso dei casinò regolamentati: i casinò AAMS normalmente richiedono che la loro sede si trovi all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), cosa che vale anche per i fornitori di software, di conseguenza ci sono solo 26 sviluppatori autorizzati ad operare secondo la normativa vigente.

È noto che i casinò regolamentati da entità straniere offrono premi e bonus medi più elevati. Mentre i siti regolamentati tendono ad avere pacchetti bonus abbastanza simili a causa della regolamentazione, le piattaforme non AAMS tendono ad offrire offerte più interessanti.

Ciò include bonus di benvenuto più generosi, la possibilità di acquisire più di 50 giri gratuiti o di avere diritto a incentivi del 100% e 200% del valore fino a $ 2.000 ciascuno. Se ciò non bastasse, è anche comune offrire programmi fedeltà e VIP che forniscono vantaggi aggiuntivi ai giocatori ricorrenti.

Da un punto di vista normativo, va evidenziato il vantaggio finanziario che deriva dal giocare nei casinò non AAMS su www.SetteMuse.it e che porta a profitti esentasse. Questo non è il caso dei casinò con licenza locale, dove i giocatori devono pagare le tasse sulle loro vincite: 12% di tasse se superano i 500 euros, 23% se superano i 1.000 euro.

Ciò acquista maggiore rilevanza se si considera che un casinò straniero supporta opzioni di pagamento anonime come criptovalute (come Bitcoin, Ethereum, ecc.) e portafogli elettronici (come Skrill o Neteller) che consentono transazioni discrete e sicure, mantenendo le attività di gioco lontane. registri finanziari.

Ulteriori considerazioni:

Sebbene i casinò non AAMS offrano numerosi vantaggi, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente prima di iniziare a scommettere.

Quello che colpisce particolarmente i giocatori italiani sono le limitazioni sui metodi di pagamento. A causa delle normative italiane, alcuni dei più comuni potrebbero non essere disponibili in questi tipi di casinò, costringendo questi tipi di giocatori a utilizzare metodi alternativi per depositi e prelievi invece di poterli fare in euro.

Sulla stessa linea, potrebbe essere necessario fornire documentazione aggiuntiva per la verifica dell’identità, il che può rappresentare un inconveniente per chi cerca l’anonimato totale che in linea di principio dovrebbe essere disponibile ma alcune piattaforme potrebbero renderlo difficile.

Un’altra considerazione è la disponibilità dei giochi. Alcuni fornitori di software potrebbero limitare l’accesso ai loro giochi ai giocatori di determinate giurisdizioni, limitando potenzialmente la selezione dei giochi per i giocatori italiani.

Infine, anche se dovrebbe essere logico, i casinò che non hanno una licenza dell’AAMS non saranno sotto la sua giurisdizione e quindi i suoi utenti non sarebbero tutelati dalle garanzie che offre. Ciò può portare un número considerevole di persone a non tenerne conto per paura di non avere le risorse necessarie in caso si presentasse un problema.

Come puoi vedere, i casinò non AAMS sono completamente legali, ma non vanno ignorate le complicazioni che potrebbero derivare dal loro utilizzo.