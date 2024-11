Celebrazione del 4 Novembre a Sperone: Onorate le Forze Armate e i Caduti in Guerra

Sperone, 4 novembre – Anche quest’anno, la comunità di Sperone ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia solenne, a cui hanno partecipato le autorità locali e i cittadini, riuniti per onorare la memoria dei caduti in guerra. La manifestazione ha visto la partecipazione della sezione locale dei reduci di guerra, il sindaco e gli amministratori comunali, don Reinaldo, parroco del paese, e una rappresentanza degli alunni delle scuole locali.

La giornata ha preso il via con la celebrazione della Santa Messa, un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Al termine della funzione, la comunità si è spostata in piazza Luigi Lauro, dove si trova il monumento ai caduti. Qui, di fronte alla statua commemorativa, è stata deposta una corona d’alloro come segno di rispetto e gratitudine.

Le autorità presenti hanno pronunciato parole di riconoscimento per il valore e la dedizione dei militari, passati e presenti, ringraziando le Forze Armate per il loro impegno nella difesa del Paese e nella salvaguardia della pace. Don Reinaldo ha inoltre offerto una preghiera per la pace e la coesione della comunità, ricordando ai giovani presenti l’importanza di preservare la memoria storica e di coltivare i valori della solidarietà e dell’unità nazionale.

La partecipazione degli alunni ha rappresentato un segno di continuità generazionale, un invito alle nuove generazioni a non dimenticare i sacrifici di chi li ha preceduti. Al termine della cerimonia, i presenti si sono uniti in un minuto di silenzio per onorare i caduti, seguito dall’inno nazionale che ha concluso l’evento con un senso di appartenenza e rispetto verso la nazione e coloro che la servono.

La celebrazione del 4 novembre a Sperone ha, ancora una volta, ricordato alla comunità l’importanza della memoria storica e della gratitudine verso le Forze Armate, riaffermando i valori di unità e patriottismo che legano tutti i cittadini.