DOPO BOLOGNA, CAPO PLAZA TORNA A CASA: OGGI APRE SALERNOSOUNDS 2025 A SALERNO

Salerno, 11 luglio 2025 L’entusiasmo a mille è nell’aria ormai da giorni, tra cuori e fiamme scambiate sui social e striscioni di amore che la città si appresta a srotolare domani per il suo arrivo: dopo il grande successo della prima data del tour estivo a Bologna, Capo Plaza si prepara ad approdare nella sua Salerno domani, sabato 12 luglio, all’Arena Grandi Eventi per l’apertura di SalernoSounds 2025.

Reduce dalle due date evento sold out di inizio 2025 a Milano e Roma, dove si è esibito su un palco che era una vera e propria installazione in uno show unico che ha fatto la storia del genere, il giovane fuoriclasse è pronto a inaugurare domani il palco total black, imponente ma leggero al tempo stesso, allestito nell’emiciclo del Complesso architettonico del Crescent, il cui impatto scenico è stato solo in parte già spoilerato dai selfie dei curiosi a passeggio in Piazza della Libertà in questi giorni.

Superstar multiplatino, l’artista tra i più importanti della scena rap farà tappa nella sua città natale con il suo SUMMER TOUR, organizzato da Live Nation, che già si preannuncia tra gli appuntamenti estivi più attesi.

Intanto, venerdì 13 giugno è uscito “Non basta mai” che vede l’artista multiplatino affiancato da Tony Effe e da Bresh, dando vita ad un pezzo ricco di personalità e carisma, perfettamente supportato dalla produzione di due fuoriclasse come Sick Luke e AVA. “Non Basta Mai” colpisce per la sua immediatezza, lasciando il segno e affermandosi come uno dei potenziali protagonisti dell’estate. Con questa release Capo Plaza conferma ancora una volta la sua capacità di muoversi con naturalezza tra hit radiofoniche e credibilità street, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla certificazione Triplo Platino del suo ultimo album “Ferite” che ha avuto un esordio da record su Spotify con il miglior debutto su Spotify Italia nel 2024 all’uscita e l’ingresso al secondo posto della classifica Global di Spotify, oltre a debuttare al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Nell’album “Ferite” Capo Plaza mostra per la prima volta le sue ferite, come sulla cover, si apre e mostra la sua capacità di affrontare le situazioni mantenendosi coerente con la origine rap/trap. Rimanendo sempre fedele a sé stesso e aprendosi verso collaborazioni e suoni che un tempo gli sembravano lontani Plaza mette in questo album una serie di riflessioni che per la prima volta butta fuori e cerca di esorcizzare, unendo la parte trap, il mondo urban e pop, brani coerenti con le sue origini ma anche aperture verso feat inediti come quello con Mahmood e, per la prima volta, due donne in un suo disco: Annalisa e Anna. Plaza conferma ancora una volta la sua capacità di muoversi con naturalezza tra hit radiofoniche e credibilità street, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

Prima del suo attesissimo show, dalle 18 ad accendere la musica per SalernoSounds El Chapo jr, Christian Liguori, Cvlture.

LE INFO UTILI

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes, Posto Riservato. Sono previsti vantaggi esclusivi per i possessori di pass Campania>Artecard in corso di validità (info su https://www.campaniartecard.it/tour-item/salernosounds-2025/).

Il Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, sarà aperto dalle ore 11.

All’Arena si potrà accedere esclusivamente dal lato Lungomare.

I varchi di accesso all’Arena saranno suddivisi per settore (PIT e POSTO UNICO).

Il varco di accesso PIT sarà sulla corsia di destra (più vicino al Botteghino), il varco di accesso al POSTO UNICO sarà sulla corsia di sinistra (più vicino al mare).

Per entrambi i settori l’apertura ingressi è prevista alle ore 17.

Start: ore 18. Show time: ore 21:30.

Si ricorda che per motivi di sicurezza l’intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori dalle ore 07:00 alle ore 00:00 e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show.

Per chi raggiunge Salerno in auto si consiglia di utilizzare l’area parcheggio presso lo Stadio Arechi, da cui sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà con navetta o con i bus sostitutivi della metropolitana. Tutte le informazioni per come raggiungere Piazza della Libertà in occasione del concerto di Capo Plaza, trasporti e parcheggi, sono disponibili sul sito del Comune di Salerno al link https://www.comune.salerno.it/novita/salernosounds-la-musica-live-arriva-piazza-della-liberta e su https://www.salernomobilita.it/wp-content/uploads/2025/07/nuova-cartina-A-PIEDI-concerto-2025-2.pdf.

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27, e il supporto del Comune di Salerno. Cinque le serate in programma all’insegna dei migliori “suoni” del momento, spaziando nei generi tra scena urban e indie italiana, cantautorato ed evergreen: Capo Plaza (sabato 12 luglio), Irama (15 luglio), Brunori Sas (giovedì 17 luglio), Lazza (giovedì 24 luglio) e lo Special Event di Massimo Ranieri (sabato 26 luglio).