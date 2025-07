Monterusciello, maxi incidente all’incrocio: quattro feriti, grave una donna

MONTERUSCIELLO

Attimi di paura nella serata di ieri a Monterusciello, dove un grave incidente ha coinvolto due automobili e uno scooter all’incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello, in direzione Quarto. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato quattro feriti, tra cui una donna trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, i veicoli si sarebbero scontrati per cause ancora in fase di accertamento, finendo poi fuori strada. I mezzi sono stati ritrovati gravemente danneggiati, con lo scooter praticamente distrutto. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito un forte boato e di essere accorsi subito sul posto, assistendo a scene drammatiche.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute più ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati in vari ospedali della zona. Le condizioni della donna apparsa da subito più critica hanno richiesto l’intervento tempestivo dei sanitari, che ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso. Gli altri tre coinvolti hanno riportato contusioni e traumi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica del sinistro. Tra le ipotesi al vaglio, eccesso di velocità e mancato rispetto della precedenza.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi. L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità di quell’incrocio, più volte segnalato dai residenti come punto critico per la viabilità locale. Si torna così a chiedere interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza sulle strade del quartiere.