COMIZIANO. Addio a Paolino Napolitano, medico e sindaco: una vita al servizio della comunità

Si è spento all’età di 85 anni Paolino Napolitano, figura storica della comunità di Comiziano, dove ha vissuto e operato con straordinaria dedizione. Medico stimato e amministratore appassionato, ha dedicato l’intera esistenza al benessere degli altri, lasciando un’impronta profonda nella sanità locale e nella vita pubblica del suo paese.

Medico condotto e per lunghi anni medico di famiglia a Comiziano, è stato un punto di riferimento per intere generazioni, offrendo non solo cure ma anche ascolto, conforto e vicinanza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di grande responsabilità: è stato dirigente medico dell’ASL Napoli 3 Sud, medico legale e direttore del distretto sanitario San Giuseppe Vesuviano/Ottaviano, contribuendo in modo determinante all’organizzazione e al miglioramento dei servizi sanitari del territorio.

Alla professione ha affiancato un forte impegno civico, ricoprendo anche il ruolo di sindaco di Comiziano, guidando la comunità con passione, onestà e spirito di servizio.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra quanti lo hanno conosciuto, stimato e amato. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando Paolino Napolitano non solo come un medico competente e un amministratore attento, ma come un uomo che ha vissuto per gli altri.