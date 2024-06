Dimissioni in Massa del Direttivo dell’U.S. G. Carotenuto : Il Titolo consegnato al Sindaco di Mugnano del Cardinale

Il direttivo della squadra di calcio locale U.S.G. Carotenuto ha rassegnato in toto le dimissioni, consegnando il titolo della società nelle mani del sindaco, il dottor Alessandro Napolitano. La decisione, annunciata dai vertici della società, è motivata dalla mancanza delle condizioni necessarie per iniziare un nuovo campionato, aggravata dal crescente distacco della cittadinanza e mugnanese dalla squadra negli ultimi anni.

In una dichiarazione congiunta, i membri del direttivo hanno espresso il loro rammarico per essere giunti a questa decisione, sottolineando come il supporto della comunità sia fondamentale per il successo e la sopravvivenza di una squadra di calcio locale. “Senza il sostegno dei nostri cittadini, è impossibile andare avanti. Negli ultimi anni abbiamo osservato un calo significativo di interesse e partecipazione da parte del pubblico, il che ha reso insostenibile la gestione della società,” hanno affermato i dimissionari.

Il sindaco Alessandro Napolitano, ricevendo il titolo della società, ha espresso preoccupazione per la situazione e ha promesso di esplorare tutte le possibili soluzioni per mantenere viva la tradizione calcistica di Mugnano del Cardinale. “Il calcio è una parte importante della nostra comunità e faremo tutto il possibile per trovare una soluzione che possa riportare entusiasmo e sostegno attorno alla squadra,” ha dichiarato Napolitano.

La notizia delle dimissioni ha suscitato un’ampia reazione tra i cittadini e i tifosi locali, che ora guardano con ansia al futuro della loro squadra. Il sindaco ha invitato tutti i soggetti interessati a collaborare e a discutere idee per rilanciare l’U.S.G. Carotenuto, auspicando che si possa trovare una strada condivisa per riportare la squadra ai fasti di un tempo.

Nel frattempo, le attività della società sono sospese in attesa di ulteriori sviluppi e decisioni da parte delle autorità locali e dei potenziali nuovi sostenitori.