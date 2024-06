IRPINIA. Di Maulo e Zaolino Incontreranno Lavoratori e Stampa: Martedì 18 Giugno Discussione sulla Privatizzazione di IIA

Di Maulo e Zaolino incontreranno lavoratori e stampa martedì 18 giugno alle ore 10,30 presso la sede provinciale di via circumvallazione 108.

Sarà l’occasione per analizzare la grave decisione assunta dal Ministro Urso in merito alla privatizzazione selvaggia di IIA.

È tempo di mettere in campo, dichiarano di Maulo e Zaolino tutte le iniziative di lotta, compresa la possibilità di adire alle vie legali.

Lo sperpero di denaro pubblico, consumato in questi anni non può essere coperto da una svendita politica e non escludiamo insieme agli altri di presentare esposti anche alla Corte dei Conti perché chi ha sbagliato venga perseguito e risponda in solido.

Riteniamo utile e importante la reazione dei sindaci, degli amministratori locali e dei parlamentari regionali e nazionali.

Questa battaglia è solo all’inizio concludono Di Maulo e Zaolino.

Il Governo capirà ben presto di aver commesso un grave errore.

Il Made in Italy lo difenderemo noi, vista l’incoerenza politica della Melo