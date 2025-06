CONTROLLI NELLA STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE E SALERNO: Tre persone tratte in arresto dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di presidio e controllo del territorio predisposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania nel pomeriggio di ieri, personale dipendente del Settore Operativo ha tratto in arresto un cittadino italiano per evasione.

Nello specifico, i poliziotti hanno notato un uomo con fare circospetto che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo, pertanto, è stato prontamente raggiunto e bloccato. Lo stesso, è risultato essere sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, per l’espiazione delle pene detentive, giusta ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame 10° Sezione di Napoli.

Nell’ambito dei medesimi servizi, nel pomeriggio di lunedì, personale della Sezione Polfer di Salerno ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano, evaso per espiazione di pena di reclusione di anni 1 e mesi 2, per lesioni aggravate.

Sempre nel pomeriggio di lunedì, i poliziotti della sottosezione Polfer di Salerno hanno proceduto all’arresto di un cittadino marocchino per furto aggravato.

In particolare, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna, la quale ha raccontato loro che, poco prima, il figlio aveva subito il furto del suo zaino, contenente un cellulare ed ulteriori effetti personali. Successivamente, il segnale gps del cellulare è stato localizzato nei pressi dello scalo ferroviario di Salerno ove i poliziotti hanno quindi rintracciato e tratto in arresto il prevenuto che aveva ancora lo zaino appena asportato in spalla.

Ed ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno sorpreso l’indagato con sette carte di credito, risultate essere provento di precedenti furti.

Infine, nelle ultime due giornate, i poliziotti hanno controllato oltre 1.000 persone.