Esplosione nel cuore di Napoli: un morto e quattro feriti in via Peppino De Filippo

Tragedia nel centro storico di Napoli, dove nel pomeriggio del 25 giugno una violenta esplosione ha provocato il crollo parziale di una palazzina in via Peppino De Filippo, a pochi metri da via Foria. Il boato, udito distintamente in tutta la zona, ha seminato il panico tra residenti e passanti.

Secondo i primi accertamenti, lo scoppio sarebbe stato causato da una fuga di gas all’interno del deposito di un ristorante, dove erano conservate alcune bombole. La deflagrazione ha distrutto parte dello stabile e danneggiato gravemente due appartamenti, coinvolgendo anche un altro locale della zona.

Il bilancio è drammatico: un uomo di 57 anni è morto, travolto dalle macerie. Era stato dato inizialmente per disperso, ma i soccorritori lo hanno trovato senza vita. Una donna è stata estratta viva, in condizioni gravi, e trasferita d’urgenza in ospedale. Il marito e altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state medicate sul posto.

Immediato l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e ambulanze. Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei detriti sono durate diverse ore. L’area è stata completamente interdetta al traffico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Un magistrato della Procura di Napoli ha già avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e le cause precise dell’esplosione.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso il cordoglio dell’amministrazione: «Profondo dolore per la morte avvenuta nei pressi di via Foria. Siamo vicini alla famiglia della vittima. Ora è necessario accertare le responsabilità: la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta».

Napoli, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con una tragedia urbana che lascia una scia di dolore e interrogativi.