Consigli pratici per raggiungere il centro di Milano da Malpensa

Quello di Milano Malpensa è tra gli scali aeroportuali più importanti d’Italia. La motivazione va ricercata nell’importanza del capoluogo lombardo in ambito territoriale ed internazionale, nel settore dell’economia e del turismo. Pensare a Milano significa immaginare stacanovismo allo stato puro, una metropoli laboriosa che, al di là della sua natura diligente, non perde occasione per mostrare anche una proposta culturale e di svago invidiabile.

Insomma, Milano offre opportunità per tutti i gusti, soddisfacendo ogni tipo di esigenza. Per questa ragione, lo scalo aeroportuale di Malpensa viene, giorno dopo giorno, frequentato da migliaia di persone. Agli arrivi, come in ogni grande città del mondo, si potrebbe rimanere spaesati all’idea di raggiungere il centro città che, comunque, non dista poco dallo scalo. Fortunatamente, però, esistono soluzioni diverse in grado di accontentare qualsiasi tipologia di cliente.

Dalle opzioni più accessibili a quelle più esclusive e rilassanti, fino ad arrivare alle più immediate e a quelle che richiedono più tempo. In questa guida andremo a scoprire come raggiungere il centro di Milano da Malpensa senza problemi, utilizzando le varie soluzioni di trasporto che gli enti pubblici e privati mettono a disposizione delle persone che visitano la metropoli meneghina.

Malpensa Express

Iniziamo con quello che rappresenta, per molti, la soluzione più immediata, senza scendere troppo a patti col prezzo. Il Malpensa Express è un treno veloce che parte ogni trenta minuti e che conduce alle stazioni di Milano Centrale e Cadorna. Il prezzo varia a seconda delle fermate ed è, nel primo caso, pari a 13 euro a corsa, mentre se si opta per un viaggio andata e ritorno, il prezzo sale a 15 euro per entrambe le stazioni, permettendo di risparmiare una piccola somma di denaro relativa agli spostamenti.

Autobus

Un’altra soluzione che permette di raggiungere il centro di Milano è, ovviamente, rappresentata dagli autobus. La city offre un servizio molto efficiente che rende possibile il raggiungimento della stazione centrale di Milano e, viceversa, dei principali terminal di Malpensa in maniera comoda e pressoché immediata. Gli autobus da e per Malpensa partono dalle 4 del mattino dalla stazione centrale, mentre da Malpensa la prima partenza è prevista alle 6. Il costo del biglietto se si vuole utilizzare quest’opzione è di 10 euro a persona a tratta, mentre sale a 16 euro per andata e ritorno. Il viaggio dura, in media, circa un’ora, la grande incognita degli autobus, però, è rappresentata dai possibili ritardi a cui essi sono soggetti oltre, ovviamente, all’eventuale presenza di traffico.

Noleggio con conducente

Rappresenta la scelta migliore per chi, durante la sua permanenza nella metropoli lombarda, non vuole avere problemi relativi al parcheggio e all’utilizzo dei mezzi pubblici che, specie in ambito lavorativo, potrebbero creare non pochi problemi in termini di tempo. I servizi Ncc Milano Malpensa danno la possibilità ai clienti, siano essi turisti o persone d’affari di poter raggiungere celermente e in maniera rilassata il centro della città e, a seconda della tipologia di contratto stipulata, continuare ad usufruire del proprio driver per tutta la durata del soggiorno, in modo da non avere impedimenti relativi alla mobilità. Il noleggio con conducente è, sicuramente, la soluzione più confortevole in classifica e, come detto, si rivela perfetta sia per i tempi immediati che la contraddistinguono che per le tariffe fisse a cui è soggetta a differenza dei taxi.

Bus shuttle

Ogni 20 minuti, gli shuttle veloci collegano l’aeroporto di Malpensa con il centro di Milano e viceversa. Il prezzo del biglietto è di 10 euro sola andata e 16 euro per andata e ritorno. Questa soluzione richiede circa un’ora, a seconda del traffico per arrivare a destinazione.