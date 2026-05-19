Montemiletto, torna “Fiesta – Perché Restare?”: due giorni di musica, incontri e valorizzazione del territorio

MONTEMILETTO (AV) – Due giornate dedicate ai giovani, alla comunità e al valore dell’appartenenza al territorio. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 Piazza IV Novembre ospiterà la IV edizione di “Fiesta – Perché Restare?”, manifestazione promossa dalla Pro Loco Mons Militum APS con il patrocinio del Comune di Montemiletto e la collaborazione delle associazioni locali.

L’evento nasce con l’obiettivo di lanciare un messaggio positivo alle nuove generazioni, in un periodo storico segnato dalla crescente emigrazione giovanile dai piccoli centri. “Restare” viene proposto non come una rinuncia, ma come una scelta consapevole, legata alla possibilità di costruire opportunità, relazioni e futuro anche nel proprio territorio d’origine.

Per due giorni il centro del paese si trasformerà in uno spazio di aggregazione e condivisione, con un programma pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori di tutte le età.

Numerose le attività in calendario: giochi in piazza per bambini e adulti, musica dal vivo con DJ set serali, stand enogastronomici dedicati ai prodotti locali, momenti di confronto sul tema delle opportunità per il territorio, oltre alla “Soap Box Race”, competizione goliardica e adrenalinica che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

Spazio anche alla valorizzazione delle realtà locali con “Vetrina Montemiletto”, area dedicata a talenti, idee e iniziative del territorio.

La manifestazione si svolgerà sabato 20 giugno dalle ore 14:00 alle 02:00 e domenica 21 giugno dalle ore 13:00 alle 01:00. L’ingresso sarà gratuito e l’evento sarà aperto anche agli amici a quattro zampe.

“Fiesta – Perché Restare?” si conferma così non soltanto come un evento di intrattenimento, ma come un’occasione di riflessione e partecipazione collettiva, volta a riscoprire il valore della comunità e delle proprie radici.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali della Pro Loco Mons Militum APS e il sito www.prolocomontemiletto.it.