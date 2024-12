Museo degli Ex-Voto: inaugurazione ufficiale per la Sala San Tommaso. Si presenta il progetto di allestimento del nuovo ambiente tematico del museo di Sant’Anastasia.

Un altro splendido tassello si aggiunge al ricco Museo degli Ex-Voto sito presso il Santuario di Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (NA). Sabato 7 dicembre 2024, alle ore 18.00, sarà inaugurala la Sala San Tommaso, nuovo ambiente espositivo che ospiterà una selezione di opere dedicate al Santo. Considerando l’importanza che la figura di San Tommaso d’Aquino riveste per i membri dell’ordine Domenicano, nonché per i fedeli tutti, e in relazione all’occasione del ricorrere di due significativi anniversari legati al grande pensatore – i 750 anni dalla morte nel 2024 e gli 800 dalla nascita nel 2025 – i frati del Santuario di Madonna dell’Arco hanno voluto dedicare, alla figura del Santo, una ulteriore sala del percorso del Museo degli Ex Voto di Sant’Anastasia. In essa sono esposte tele e manufatti che lo raffigurano, donati dai fedeli per le grazie ricevute per intercessione dello stesso San Tommaso. Tali opere rientrano, dunque, a pieno titolo, nella tipologia degli Ex-Voto custoditi nel museo. Tuttavia, anziché essere dedicati alla Madonna dell’Arco, risultano essere legati, appunto, alla figura di San Tommaso d’Aquino. Si tratta di opere e manufatti di grande pregio, risalenti ai secoli XVII, XVIII e XIX, finora non esposti e conservati nei depositi afferenti al Museo degli Ex-Voto. Tra le opere visibili nella nuova Sala San Tommaso, meritano particolare attenzione la reliquia del Santo e un dipinto del 1974. Quest’ultimo fu donato da Sua Santità Paolo VI ai frati domenicani capitolari riuniti in udienza privata con il Papa, il 21 settembre 1974 al termine del Capitolo Generale dell’Ordine che si era tenuto nell’estate dello stesso anno nel Convento di Madonna dell’Arco e che elesse il nuovo Maestro Generale dell’Ordine, il francese frate Vincenzo De Couesnongle. Il quale, neo-eletto, in segno di gratitudine, donò, a sua volta, il dipinto alla comunità domenicana di Madonna dell’Arco. Oltre all’allestimento della sala, il progetto ha previsto la realizzazione di pannelli illustrativi sulla vita del Santo, brochure informative, un’audioguida e una pagina web dedicata. ll progetto di allestimento della Sala San Tommaso è stato finanziato dalla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche” Decreto Dirigenziale n° 185 del 18/11/2024.