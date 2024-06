Chiusura della Linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana: Solidarietà dai Sindacati e Proteste dei Pendolari

Napoli 29/06/2024 Eav Circumvesuviana Chiusura Linea Napoli – Baiano – Solidarietà ai pendolari delle organizzazioni sindacali Or.Sa e Usb

I pendolari della circumvesuviana incassano la solidarietà delle OO.SS. Or.Sa e Usb , che attraverso dei propri comunicati ufficiali condannano le scelte discriminatorie aziendali. La chiusura totale dela linea di Baiano e la gestione aziendale delle linee vesuviane la cui attenzione è focalizzata esclusivamente sulla linea di Sorrento, come da tempo denunciano i pendolari,attuando una differenziazione territoriale che penalizza le aree interne. Domani mattina, ultimo giorno di servizio prima della chiusura della linea per tre mesi, nella piazza di Baiano ci sarà un incontro con i cittadini del territorio del mandamento per ribadire il NO a scelte discriminatorie che limitano la mobilità di un’area dove risiedono oltre 300mila cittadini con insiediamenti produttivi e testimonianze storiche -archeologiche.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari gruppo facebok: NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA e Salvatore Alaia Presidente del Comitato Civico E(A)VITIAMOLO di Sperone